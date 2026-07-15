Редкое явление: сразу два «трупных» цветка зацвели в Калифорнии

Сразу два «трупных» цветка зацвели в ботаническом саду «Хантингтон» недалеко от Лос-Анджелеса. Сотни людей спешат..
Дата загрузки: 2026-07-16
Сразу два «трупных» цветка зацвели в ботаническом саду «Хантингтон» недалеко от Лос-Анджелеса. Сотни людей спешат увидеть редкое явление своими глазами и заодно сами вдохнуть зловонный запах. Именно им славится это тропическое растение родом с индонезийского острова Суматра.
[Эрик де Леон, сотрудник ботанического сада]:
«Думаю, людям просто любопытно узнать, насколько плохо он пахнет. Это первое, о чём нас всегда спрашивают: чем же он пахнет? Неужели от него идёт такая жуткая вонь? Да, пахнет он, и правда, ужасно – почти как мусорный бак или давно не чищенный биотуалет».
«Трупный» цветок, или аморфофаллус, источает такое зловоние, чтобы привлечь опылителей – мух, жуков и других насекомых. Цветёт раз в 3-7 лет, и цветение длится день-два. Некоторые люди даже берут отгул на работе, чтобы не упустить возможность посмотреть на цветок.
[Брэндон, гость ботанического сада]:
«Честно говоря, всё оказалось не так уж плохо. То есть он пахнет как мусорный бак, но, скажем так, не самым худшим образом. Я знаю запахи и похуже».
[Дженнифер, гостья ботанического сада]:
«Мне кажется, запах напоминает какого-то дурно пахнущего зверя. Не то чтобы грязной собаки, а именно какого-то вонючего животного. В общем, терпимо».
У аморфофаллуса одно из самых больших соцветий в мире. На Суматре этот цветок почти истребили. Теперь его в основном разводят в ботанических садах и оранжереях по всему миру. После посадки первого цветения приходится ждать десять лет.
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