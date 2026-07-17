Женщины 50+ играют в футбол ради здоровья в Кении

Эта футбольная команда называется «Футбольные бабушки». Её организовали пожилые кенийки в округе Макуэни. Женщины говорят, что..

Эта футбольная команда называется «Футбольные бабушки». Её организовали пожилые кенийки в округе Макуэни. Женщины говорят, что тренировки помогают им улучшить самочувствие.

56-летняя Пенайна говорит, что до начала занятий испытывала боли во всём теле и страдала от повышенного давления.

[Пенайна Вамбуа, футболистка]:

«Я начала играть в футбол в этом году. До этого у меня болело всё тело. Я плохо себя чувствовала из-за высокого давления, но с тех пор как начала заниматься футболом, мне стало лучше. У меня больше нет проблем со здоровьем, я могу далеко ходить и надеюсь, что проживу дольше».

В команду записывают женщин на пенсии, которые хотят оставаться активными. Сейчас в ней 53 участницы. Их средний возраст – 60 лет. Самой младшей футболистке 50 лет, а самой старшей – около 80.

[Джулиана Муланди, 76-летняя футболистка]:

«Мы объединились, чтобы играть ради здоровья, чтобы поддерживать себя в форме, уменьшить количество принимаемых лекарств и общаться. Мы собираемся, молимся, играем, поём и смеёмся вместе. Уходишь домой уже без стресса, чувствуешь себя лучше».

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Женщины тренируются два раза в неделю, когда готовятся к соревнованиям. Они также следят за крупными футбольными турнирами и поддерживают любимые команды.

[Джулиана Муланди, 76-летняя футболистка] «Мы смотрели чемпионат мира, и очень приятно видеть, как они играют. Мы любим наших молодых футболистов на поле и восхищаемся ими. Лично я болела за ДР Конго. Хотя они выбыли, я знаю, что они сыграли очень хорошо».

Специалисты отмечают, что физическая активность помогает пожилым людям сохранять здоровье, улучшает работу сердца, укрепляет мышцы и кости.

При этом у команды есть проблемы с финансированием. Женщинам не хватает средств на форму, транспорт и площадки для тренировок. Они рассчитывают на помощь местных жителей и пожертвования.

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