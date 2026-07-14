По этой автомагистрали на юго-востоке Мичигана каждый день сотни грузовиков везут товары из США в Канаду..

Дроны с ИИ ищут парковочные места для грузовиков в США

По этой автомагистрали на юго-востоке Мичигана каждый день сотни грузовиков везут товары из США в Канаду и обратно. И каждый день многие водители встречаются с одной и той же проблемой – долгим поиском свободных мест на стоянках.

[Аркевиан Ленуар, водитель грузовика]:

«После пяти часов вечера можно считать, что свободных парковочных мест уже не осталось. Так что план только такой: ехать, пока не найдёшь место. Другого выхода просто нет».

Часто уставшие водители просто встают там, где смогут пристроить машину.

Решить эту проблему пытается технологическая компания Birdstop из Детройта. Инструментом для этого стали дроны с искусственным интеллектом. Они летают над парковками и собирают информацию в режиме реального времени.

Искусственный интеллект анализирует аэрофотоснимки и данные телеметрии и определяет, где есть свободные парковочные места. Сведения поступают в специальное приложение для водителей грузовиков.

[Скотт Гренерт, сотрудник компании TSPS]:

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«Главное преимущество для водителей – это возможность получить информацию в режиме реального времени и узнать, сколько мест свободно. Данные могут обновляться столько раз, сколько потребуется – и днём, и ночью».

Сейчас дроны тестируют на двух стоянках для грузовиков в Детройте. Планируют охватить и другие парковки по всем Соединённым Штатам.

Впрочем, специалисты говорят, что система не решит главную проблему – нехватку стоянок. При этом в трёх штатах – Индиане, Огайо и Пенсильвании – в конце 2027 года и начале 2028-го появится 4000 дополнительных парковочных мест для грузовиков.

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