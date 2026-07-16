Парламент Франции одобрил закон об эвтаназии

Национальное собрание Франции приняло закон, позволяющий оказывать помощь при добровольном уходе из жизни для совершеннолетних пациентов..

Национальное собрание Франции приняло закон, позволяющий оказывать помощь при добровольном уходе из жизни для совершеннолетних пациентов с неизлечимыми заболеваниями. За документ проголосовал 291 депутат, против – 241.

Закон разрешает при строгих условиях получить смертельный препарат. Пациент сможет принять его самостоятельно. Если физическое состояние не позволит этого сделать, помощь окажет врач или медсестра.

Право распространяется только на совершеннолетних людей с тяжёлым неизлечимым заболеванием на поздней или терминальной стадии. Пациент должен испытывать нестерпимые или не поддающиеся облегчению страдания, свободно подтвердить своё желание и быть гражданином Франции либо постоянно и законно проживать в стране.

[Камиль Гальяр-Минье, министр-делегат по вопросам инвалидности]:

«Это желание должно быть добровольным, без какого-либо давления или принуждения. Осознанным, основанным на полном понимании своего состояния, лечения и доступной помощи».

Сторонники закона называют его правом выбора для пациентов, которые стоят перед лицом неизбежной смерти и испытывают сильные страдания.

[Брижит Лизо, докладчик комиссии по социальным вопросам]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Мы говорим о женщинах и мужчинах, обречённых на смерть из-за болезни. Мы говорим о пациентах, чьи страдания стали невыносимыми. Мы говорим о людях, которые знают, что умрут. Этот закон даёт выбор».

Противники инициативы считают, что государство должно развивать паллиативную помощь, а не создавать механизм добровольного ухода из жизни. Во время голосования у парламента прошла акция протеста.

[Мари-Лор де ла Пальм, участница акции]:

«Меня глубоко печалит и тревожит мысль о том, что трагические ситуации, которые можно решить другими способами, пытаются узаконить и сделать нормой».

Законопроект обсуждали во Франции несколько лет. Его продвижение стало одним из предвыборных обещаний Макрона. Инициативу поддерживали сам президент, центристское большинство и левые партии.

Против выступили Сенат, где большинство у консерваторов, часть медицинского сообщества, Католическая церковь и правые политические силы, которые призывали развивать паллиативную помощь вместо легализации помощи при уходе из жизни.

Короткая ссылка на эту страницу: