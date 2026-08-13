fb pixel
Телеканал NTD

Туристы гуляют по морскому дну, спасаясь от жары в Хорватии

Туристы гуляют по морскому дну, спасаясь от жары в Хорватии

Кто-то в жару идёт купаться, а на хорватском острове Крк предлагают основательно охладиться во время прогулки..

Дата загрузки: 2026-08-14

Туристы гуляют по морскому дну, спасаясь от жары в Хорватии
Кто-то в жару идёт купаться, а на хорватском острове Крк предлагают основательно охладиться во время прогулки по морскому дну. Экскурсии проводят в подводном парке Пунат.

После короткого инструктажа участникам выдают специальные шлемы. Внутрь поступает воздух, поэтому акваланги не нужны. Опыта погружения тоже не требуется.

Сначала люди постепенно спускаются в воду по лестнице. Когда уши привыкнут к давлению, инструктор сопровождает участников экскурсии на дно. Глубина погружения не превышает трёх метров.

Прогулка длится до получаса. В это время можно покормить рыб и понаблюдать за морскими обитателями.

[Адам, турист из Венгрии]:
«Прогулка под водой, кормление рыб и морские существа вокруг – это кажется удивительным. Раньше я никогда не погружался на глубину».

[Давид, турист из Хорватии]:
«Мы прекрасно провели время. Инструктор показал нам много всего. Мы покормили рыбок, и это стало одним из лучших моментов для меня. Полчаса пролетели как пять минут».

[Алекс, турист из Германии]:
«Мне очень понравилось. Замечательный опыт. Мы видели рыб, маленького ежа и морских звёзд».

В последние дни на Крке столбик термометра поднимается выше плюс 30 градусов Цельсия. Это примерно на 10 градусов больше нормы.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...