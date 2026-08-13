Кто-то в жару идёт купаться, а на хорватском острове Крк предлагают основательно охладиться во время прогулки..

Туристы гуляют по морскому дну, спасаясь от жары в Хорватии

Кто-то в жару идёт купаться, а на хорватском острове Крк предлагают основательно охладиться во время прогулки по морскому дну. Экскурсии проводят в подводном парке Пунат.

После короткого инструктажа участникам выдают специальные шлемы. Внутрь поступает воздух, поэтому акваланги не нужны. Опыта погружения тоже не требуется.

Сначала люди постепенно спускаются в воду по лестнице. Когда уши привыкнут к давлению, инструктор сопровождает участников экскурсии на дно. Глубина погружения не превышает трёх метров.

Прогулка длится до получаса. В это время можно покормить рыб и понаблюдать за морскими обитателями.

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[Адам, турист из Венгрии]:«Прогулка под водой, кормление рыб и морские существа вокруг – это кажется удивительным. Раньше я никогда не погружался на глубину». [Давид, турист из Хорватии]:«Мы прекрасно провели время. Инструктор показал нам много всего. Мы покормили рыбок, и это стало одним из лучших моментов для меня. Полчаса пролетели как пять минут». [Алекс, турист из Германии]:«Мне очень понравилось. Замечательный опыт. Мы видели рыб, маленького ежа и морских звёзд».

В последние дни на Крке столбик термометра поднимается выше плюс 30 градусов Цельсия. Это примерно на 10 градусов больше нормы.

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