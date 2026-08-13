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Крушение парома в Зимбабве: не менее 44 погибших

Крушение парома в Зимбабве: не менее 44 погибших

На озере в Зимбабве перевернулся пассажирский паром. Сообщают о гибели, по меньшей мере, 44 человек. Судно..

Дата загрузки: 2026-08-14

Крушение парома в Зимбабве: не менее 44 погибших
На озере в Зимбабве перевернулся пассажирский паром. Сообщают о гибели, по меньшей мере, 44 человек.

Судно перевернулось во время сильного ветра на озере Кариба, которое граничит с Замбией. По словам очевидцев, оно начало набирать воду примерно через полчаса после того, как отправилось из города Кариба к островам и рыбацким лагерям.

По данным следствия, паром был перегружен. Рассчитанный на 90 пассажиров, он, по всей видимости, вёз не менее 120 человек. По некоторым данным – даже более 150. В том числе на борту было пять членов экипажа. Также, возможно, в цифрах не были учтены дети, на которых не требовалось покупать билет.

По данным зимбабвийских СМИ, несовершеннолетние есть среди погибших.

Перевозки осуществляло государственное агентство.

По данным властей, 77 человек удалось спасти.

Озеро Кариба – крупнейшее в мире искусственное озеро по объёму воды. Его создали во время британского правления в середине прошлого века. Оно протянулось на 240 километров.
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