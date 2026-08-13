Крушение парома в Зимбабве: не менее 44 погибших

На озере в Зимбабве перевернулся пассажирский паром. Сообщают о гибели, по меньшей мере, 44 человек. Судно..

На озере в Зимбабве перевернулся пассажирский паром. Сообщают о гибели, по меньшей мере, 44 человек.

Судно перевернулось во время сильного ветра на озере Кариба, которое граничит с Замбией. По словам очевидцев, оно начало набирать воду примерно через полчаса после того, как отправилось из города Кариба к островам и рыбацким лагерям.

По данным следствия, паром был перегружен. Рассчитанный на 90 пассажиров, он, по всей видимости, вёз не менее 120 человек. По некоторым данным – даже более 150. В том числе на борту было пять членов экипажа. Также, возможно, в цифрах не были учтены дети, на которых не требовалось покупать билет.

По данным зимбабвийских СМИ, несовершеннолетние есть среди погибших.

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Перевозки осуществляло государственное агентство.

По данным властей, 77 человек удалось спасти.

Озеро Кариба – крупнейшее в мире искусственное озеро по объёму воды. Его создали во время британского правления в середине прошлого века. Оно протянулось на 240 километров.

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