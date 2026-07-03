Португалия обыграла Хорватию со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Победный мяч в..

Португалия вышла в 1/8 финала ЧМ после драматичной победы над Хорватией

Португалия обыграла Хорватию со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Победный мяч в компенсированное время забил Гонсалу Рамуш. До этого Криштиану Роналду сравнял счёт, реализовав пенальти, и стал самым возрастным футболистом, забившим в матче плей-офф чемпионата мира.

В самой концовке хорваты отправили мяч в сетку, но после проверки VAR гол отменили из-за офсайда.

Сразу после игры возле стадиона в Торонто началось празднование. Болельщики Португалии танцевали, скандировали имя Криштиану Роналду.

[Карим Джазрауи, болельщик сборной Португалии]:

«Невероятная атмосфера. Всё прошло даже лучше, чем можно было представить. Хорватия – очень сильная команда, но… Криштиану Роналду! Криштиану Роналду!»

Совсем другим было настроение у хорватских болельщиков. Многие после матча винили в поражении судейскую бригаду.

[Владо Сергович, болельщик сборной Хорватии:]

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«Матч был отличным, проблема только в судье. Нас ограбили. Хорватия заслуживала победы, особенно по игре во втором тайме. Не понимаю, как такой арбитр мог судить такой матч. Такое ощущение, что ФИФА хотела, чтобы Роналду продолжил играть. Нас просто ограбили».

В другом матче игрового дня сборная Испании уверенно обыграла Австрию со счётом 3:0 и также вышла в 1/8 финала.

Кроме того, Швейцария одержала победу над Алжиром – 2:0. Теперь швейцарцы сыграют с победителем встречи Колумбия – Гана.

Сейчас уже определились несколько пар 1/8 финала: Франция сыграет с Парагваем, Канада – с Марокко, Бразилия – с Норвегией, Мексика – с Англией, США – с Бельгией, а Португалия – с Испанией.

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