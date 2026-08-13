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Водородный автомобиль JCB Hydromax установил новый мировой рекорд скорости

Водородный автомобиль JCB Hydromax установил новый мировой рекорд скорости

Новый наземный рекорд скорости установил водородный автомобиль JCB Hydromax, разработанный в Великобритании. Болид развил скорость в..

Дата загрузки: 2026-08-14

Водородный автомобиль JCB Hydromax установил новый мировой рекорд скорости
Новый наземный рекорд скорости установил водородный автомобиль JCB Hydromax, разработанный в Великобритании. Болид развил скорость в 653 километра в час. Заезд проходил на солончаке Бонневилл в американском штате Юта. За рулём сидел британский гонщик Энди Грин.

Болид достигает в длину почти 10 метров. Он оснащён двумя водородными двигателями внутреннего сгорания. Суммарная мощность – 1600 лошадиных сил.

[Энди Грин, автогонщик]:
«Команда JCB Hydromax привезла сюда самый быстрый в мире автомобиль с водородным двигателем внутреннего сгорания и полностью побила все предыдущие рекорды».

По словам пилота, высокая скорость JCB Hydromax создаёт необычный эффект.

[Энди Грин, автогонщик]:
«Мир за окном проносится мимо довольно быстро. Ширина трассы между маркерами – примерно 30 метров. А по мере увеличения скорости, как ни странно, маркеры словно приближаются друг к другу. <…> Поэтому создаётся впечатление, что трасса сужается».

Эта попытка состоялась через 20 лет после того, как Энди Грин установил рекорд на дизельном автомобиле, развив скорость в 560 километров в час. Пока этот рекорд не побит.

Однако, по словам Грина, нынешнее достижение отличается тем, что болид не загрязнял атмосферу.

[Энди Грин, автогонщик]:
«Вы заправляете его водородом, а из выхлопной трубы выходит вода. В этом процессе не выделяется углерод».

Инженерная компания JCB инвестировала 100 миллионов фунтов стерлингов в разработку инновационных водородных двигателей.

В компании говорят, что они эффективны для небольших автомобилей. Но отмечают, что такие силовые установки меньше подходят для больших экскаваторов, погрузчиков и сельскохозяйственной техники. Им требуется высокая мощность, длительное время работы и быстрая заправка. Причём такая техника часто работает на удалённых участках с ограниченной зарядной инфраструктурой.
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