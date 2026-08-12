Бывшего президента Сирии Башара аль-Асада приговорили к смертной казни

Сирийский суд приговорил бывшего президента Башара аль-Асада к смертной казни. Приговор вынесен заочно: после падения его..
Дата загрузки: 2026-08-13
Сирийский суд приговорил бывшего президента Башара аль-Асада к смертной казни. Приговор вынесен заочно: после падения его режима в декабре 2024 года Асад бежал в Россию, где ему и его семье предоставили убежище.
Суд признал Асада виновным в преднамеренных убийствах, пытках, незаконном лишении свободы и преступлениях против человечности и военных преступлениях.
Это первый приговор Асаду и представителям его ближайшего окружения после падения его правящей династии. Башар аль-Асад находился у власти с 2000 года, когда после смерти отца Хафеза аль-Асада стал президентом.
Вместе с ним к смерти заочно приговорили его брата Махера аль-Асада. Он командовал Четвёртой бронетанковой дивизией, участвовавшей в подавлении протестов. Ещё шесть бывших представителей власти также получили смертные приговоры заочно.
Отдельно суд приговорил к смерти бывшего сотрудника службы безопасности Атефа Наджиба. Он стал единственным обвиняемым, который присутствовал на заседании.
У здания суда в Дамаске собрались жители города. Они скандировали, аплодировали и размахивали сирийскими флагами. Некоторые держали фотографии погибших во время войны.
[Муауия аль-Сиаснех, житель Сирии]:
«Атеф Наджиб арестовал меня, когда мне было пятнадцать лет. Слава Богу, сирийская революция спустя 15 лет победила. Сегодня Атеф Наджиб был приговорён к смертной казни».
Гражданская война в Сирии началась после массовых протестов 2011 года. За годы конфликта погибли около полумиллиона человек. Падение династии Асада в декабре 2024 года положило конец более чем 50-летнему правлению его семьи.
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