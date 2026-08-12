Лесорубы посостязались в скоростной рубке брёвен во Франции

Сила, точность и выносливость – сейчас главные помощники этих спортсменов. На горнолыжном курорте Шанрус во Франции..

Сила, точность и выносливость – сейчас главные помощники этих спортсменов. На горнолыжном курорте Шанрус во Франции проходит захватывающий чемпионат лесорубов. Они соревнуются в скоростной рубке брёвен.

[Ален Шабер, зритель]:

«Очень впечатляет. Эти лесорубы – элитные спортсмены».

[Жоэль Тарди, зритель]:

«Чтобы долго рубить, нужны и сила, и выносливость, иначе ничего не выйдет».

Спортсмены используют специальные топоры с лезвием почти как у бритвы. Если сравнивать с «Формулой-1», то обычный топор – это внедорожник, а спортивный – гоночный болид. Стоит такой инструмент 600 евро, а делают его в Новой Зеландии.

Периодически топор надо подтачивать.

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[Кристиан Фине, лесоруб]:

«С каждым ударом лезвие немного тупится, поэтому мы точим его, пока оно не станет таким острым, чтобы сбривать волосы – вот так».

На ноги ниже колена нужно надевать кольчугу – это защита от ударов.

[Бартелеми Воде, лесоруб]:

«В основном это предотвращает рваные раны. Кость может сломаться, но хотя бы не будет пореза и кровотечения».

Этот чемпионат проводят уже более 70 лет. А всё началось с дружеского состязания лесорубов из Шанруса.

[Паскаль Гайде, организатор чемпионата]:

«Потом всё разрослось, и к ним стали присоединяться лесорубы из соседних районов. Мои бабушка и дедушка тоже участвовали, а мы продолжаем эту традицию».

В этом году в чемпионате участвовали 60 спортсменов. Мероприятие привлекло 2000 зрителей.

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