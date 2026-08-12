Унесло Гольфстримом: приключения редкой черепахи из Мексиканского залива

Черепаха Росси за пять-шесть лет жизни уже преодолела тысячи километров – причём не только по морю,..

Черепаха Росси за пять-шесть лет жизни уже преодолела тысячи километров – причём не только по морю, но и по воздуху. Теперь рептилия спокойно отдыхает в Хьюстонском зоопарке в США. Но этому предшествовало целое приключение.

Росси относится к редкому виду атлантическая ридлея. Эти морские черепахи обитают в Мексиканском заливе. Но в декабре 2023 года Росси оказался на пляже в Уэльсе в Великобритании. Туда его, видимо, принесло Гольфстримом. Такое иногда случается.

Окоченевшую от холода черепаху нашла собака. Росси был уже на грани смерти. Его отвезли в морской зоопарк Англси.

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[Фрэнки Хобро, владелица зоопарка]:

«Росси был очень маленьким – примерно 25 сантиметров. Весил меньше килограмма. Ему был год или максимум два».

Больше двух лет Росси провёл в Уэльсе. Но недавно владелица зоопарка пролетела 8000 километров из Лондона в Хьюстон, чтобы передать черепаху американским коллегам. Её взяли под опеку сотрудники Хьюстонского зоопарка. А бывший старший ветеринар даже вернулся на работу, чтобы помочь ухаживать за Росси.

[Джо Фланаган, ветеринар-пенсионер]:«Он очень сильный, хорошо питается – наверное, так же хорошо, как я. У него нет никаких признаков заболеваний или травм. Он нормально плавает, ныряет, всплывает на поверхность и нормально дышит».

Ветеринары отмечают, что в морском зоопарке в Уэльсе Росси кормили крабами. Это его привычная пища. Хороший уход помогал рептилии не только восстанавливаться, но и быстро расти.

Сейчас ветеринары продолжают обследование. Если никаких болезней не обнаружат, то в ближайшее время Росси выпустят в Мексиканский залив недалеко от национального морского заповедника Падре-Айленд на юге Техаса.

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