Число жертв разрушительного землетрясения в Колумбии возросло, как минимум, до 265. Пострадавших около 3500. Пропавшими без..

В Колумбии объявили ЧП в сфере экономики после разрушительного землетрясения

Число жертв разрушительного землетрясения в Колумбии возросло, как минимум, до 265. Пострадавших около 3500. Пропавшими без вести числятся почти 500 человек. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

На фоне масштабных разрушений, вызванных землетрясением магнитудой 7,4, глава государства объявил чрезвычайное положение в сфере экономики. Эта мера даёт президенту право принимать указы по вопросам, которые в обычных условиях требовали бы одобрения Конгресса.

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[Абелардо де ла Эсприэлья, президент Колумбии]:«Я принял решение ввести режим чрезвычайного положения в экономической сфере. Этот механизм предусмотрен нашей Конституцией, чтобы мы могли должным образом справиться с кризисом».

Президент добавил, что мера позволит создать специальный фонд для сбора национальных и международных пожертвований, которые будут направлены на восстановление больниц, школ, зданий, дорог и аэропортов, пострадавших от землетрясения.

Де ла Эсприэлья сообщил, что пострадали более 50 000 домов, из них 11 000 сильно повреждены, а 140 зданий обрушились полностью. Правительство разрабатывает комплекс временных мер помощи.

[Абелардо де ла Эсприэлья, президент Колумбии]:«В это входят оплата правительством счетов за коммунальные услуги для пострадавших семей; субсидии на аренду жилья для тех, кто лишился крова; налоговые и финансовые льготы; финансовая помощь наиболее уязвимым семьям; а также механизмы поддержки владельцев малого бизнеса, пострадавших от землетрясения».

Администрация президента также планирует предпринять шаги по восстановлению экономики, стимулированию инвестиций и созданию дополнительных рабочих мест в пострадавших районах.

Мощное землетрясение произошло в Колумбии утром 10 августа. Пострадали несколько крупных городов на западе страны, включая Кали, Манисалес и Кибдо. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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