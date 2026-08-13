В Колумбии объявили ЧП в сфере экономики после разрушительного землетрясения

Число жертв разрушительного землетрясения в Колумбии возросло, как минимум, до 265. Пострадавших около 3500. Пропавшими без..
Дата загрузки: 2026-08-14
На фоне масштабных разрушений, вызванных землетрясением магнитудой 7,4, глава государства объявил чрезвычайное положение в сфере экономики. Эта мера даёт президенту право принимать указы по вопросам, которые в обычных условиях требовали бы одобрения Конгресса.[Абелардо де ла Эсприэлья, президент Колумбии]:
«Я принял решение ввести режим чрезвычайного положения в экономической сфере. Этот механизм предусмотрен нашей Конституцией, чтобы мы могли должным образом справиться с кризисом».
Президент добавил, что мера позволит создать специальный фонд для сбора национальных и международных пожертвований, которые будут направлены на восстановление больниц, школ, зданий, дорог и аэропортов, пострадавших от землетрясения.
Де ла Эсприэлья сообщил, что пострадали более 50 000 домов, из них 11 000 сильно повреждены, а 140 зданий обрушились полностью. Правительство разрабатывает комплекс временных мер помощи.[Абелардо де ла Эсприэлья, президент Колумбии]:
«В это входят оплата правительством счетов за коммунальные услуги для пострадавших семей; субсидии на аренду жилья для тех, кто лишился крова; налоговые и финансовые льготы; финансовая помощь наиболее уязвимым семьям; а также механизмы поддержки владельцев малого бизнеса, пострадавших от землетрясения».
Администрация президента также планирует предпринять шаги по восстановлению экономики, стимулированию инвестиций и созданию дополнительных рабочих мест в пострадавших районах.
Мощное землетрясение произошло в Колумбии утром 10 августа. Пострадали несколько крупных городов на западе страны, включая Кали, Манисалес и Кибдо. Спасатели продолжают разбирать завалы.
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