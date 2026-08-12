Искусственный дождь в Дубае: в городе создали улицу с прохладным климатом

Жители и гости Дубая могут насладиться прохладой посреди пустынного климата. На этой улице искусственно поддерживают температуру..
Дата загрузки: 2026-08-13
Жители и гости Дубая могут насладиться прохладой посреди пустынного климата. На этой улице искусственно поддерживают температуру в 27 градусов по Цельсию. И здесь можно в любое время года гулять под дождём.
Улица Raining Street находится на острове Europe Island в составе курортного проекта Heart of Europe у побережья эмирата.
На километровом бульваре работают рестораны и магазины, звучит живая музыка. Посетители гуляют с прозрачными зонтами и танцуют под дождём.
[Париса Сейф, управляющий партнёр Kleindienst Group]:
«Температура на Raining Street – 27 градусов, тогда как в Дубае – 47 градусов. Мы хотели, чтобы люди могли чувствовать себя комфортно и наслаждаться отдыхом на открытом воздухе круглый год».
Проект оформлен в стиле европейских городов. На улице также проводят фестивали и другие мероприятия.
Для посетителей дождь стал необычным развлечением, поскольку летом в Дубае естественные осадки крайне редки.
[Автар Аль Марракиши, посетительница]:
«Это потрясающе. Я счпастлива. Когда вижу, как идёт дождь, мне просто хочется выйти и играть под ним».
Система регулирует температуру, влажность и ветер на улице. Когда столбик термометра поднимается выше плюс 27, с крыш через скрытые трубы начинает капать холодная вода. Интенсивность дождя можно регулировать: от лёгкой мороси до ливня.
Короткая ссылка на эту страницу: