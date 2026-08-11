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Парад цветов: по колумбийскому Медельину пронесли красочные «сильеты»

Парад цветов: по колумбийскому Медельину пронесли красочные «сильеты»

Колумбийский Медельин буквально утопает в цветах. Более 530 фермеров несут по улицам города «сильеты» – цветочные..

Дата загрузки: 2026-08-12

Парад цветов: по колумбийскому Медельину пронесли красочные «сильеты»

Колумбийский Медельин буквально утопает в цветах. Более 530 фермеров несут по улицам города «сильеты» – цветочные композиции на каркасе. Их создали специально для парада «Сильетерос». Это кульминация знаменитого Фестиваля цветов в Медельине.

Некоторые «сильеты» весят до 100 килограммов. При этом нести их нужно два с половиной километра. Впрочем, участников парада вдохновляет то, что на них смотрят сотни тысяч зрителей.

[Фелипе Лондоно, участник парада]:
«Мы и не заметим, как пройдём эти два с половиной километра, не почувствуем сильной усталости».

Парад – это ещё и конкурс. Мастерство создания цветочных композиций передаётся из поколения в поколение.

[Ана Мария Альсате, участница парада]:
«Я научилась делать «сильеты» у дедушки, которого очень любила. Я им просто восхищаюсь, поэтому для меня очень важно быть здесь, представляя его наследие».

Традиция создания «сильет» зародилась в XVIII-XIX веках. Тогда фермеры переносили цветы через Анды на деревянных рамах на плечах.

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