Парад цветов: по колумбийскому Медельину пронесли красочные «сильеты»

Колумбийский Медельин буквально утопает в цветах. Более 530 фермеров несут по улицам города «сильеты» – цветочные..
Дата загрузки: 2026-08-12
Колумбийский Медельин буквально утопает в цветах. Более 530 фермеров несут по улицам города «сильеты» – цветочные композиции на каркасе. Их создали специально для парада «Сильетерос». Это кульминация знаменитого Фестиваля цветов в Медельине.
Некоторые «сильеты» весят до 100 килограммов. При этом нести их нужно два с половиной километра. Впрочем, участников парада вдохновляет то, что на них смотрят сотни тысяч зрителей.
[Фелипе Лондоно, участник парада]:
«Мы и не заметим, как пройдём эти два с половиной километра, не почувствуем сильной усталости».
Парад – это ещё и конкурс. Мастерство создания цветочных композиций передаётся из поколения в поколение.
[Ана Мария Альсате, участница парада]:
«Я научилась делать «сильеты» у дедушки, которого очень любила. Я им просто восхищаюсь, поэтому для меня очень важно быть здесь, представляя его наследие».
Традиция создания «сильет» зародилась в XVIII-XIX веках. Тогда фермеры переносили цветы через Анды на деревянных рамах на плечах.
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