Магия света: инсталляции и проекции преобразили черноморское побережье Болгарии

Рулоны сена, здания и морское побережье превратились в площадку для световых инсталляций на фестивале Lunar в..

Рулоны сена, здания и морское побережье превратились в площадку для световых инсталляций на фестивале Lunar в Болгарии. Он проходит под девизом «Море света».

Дизайнеры из разных стран создали 17 работ, включая шоу с использованием технологии видеомэппинга, иммерсивные инсталляции, световые арт-объекты и интерактивное цифровое искусство.

Произведения искусства можно увидеть в пяти курортных городках. Это Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец.

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[Марин Петков, основатель фестиваля света Lunar]:

«Каждая из пяти локаций дарит посетителям особые эмоции и уникальные впечатления. Я рад, что нам удалось создать разнообразную программу».

В Ахтополе световая проекция «Бесконечные течения» освещает берег и море, создавая эффект полного погружения для зрителей.

В Царево представлены несколько работ, включая световую проекцию «Дары моря».

А инсталляция под названием «Луна» стала символом фестиваля. Она посвящена сложному устройству и гармонии окружающего мира. Светящееся центральное кольцо олицетворяет жизнь, природу и математические закономерности, связывающие воедино всё живое.

Дизайнеры предлагают гостям фестиваля взглянуть на морское побережье сквозь призму света, технологий и искусства.

[Майя Иванова, гостья фестиваля]:«Мне нравится фестиваль света. Он проходит уже второй год подряд. Мы живём в Царево. Там световое шоу просто замечательное. Но я под большим впечатлением и от того, что представили в Синеморце».

Раньше фестиваль света проводили в Софии. Последние два года он проходит на побережье Чёрного моря. Мероприятие способствует развитию туризма в регионе.

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