Ретро-компьютеры показали на выставке старой техники в Кремниевой долине

Около 3,5 тысячи человек посетили двухдневный фестиваль винтажной техники в калифорнийском Маунтин-Вью. На выставке показали компьютеры,..
Дата загрузки: 2026-08-13
Около 3,5 тысячи человек посетили двухдневный фестиваль винтажной техники в калифорнийском Маунтин-Вью. На выставке показали компьютеры, игровые приставки и другую технику, которой десятки лет.
Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Многие из них появились задолго до интернета, социальных сетей и смартфонов.
Фестиваль организует Vintage Computer Federation. Такие мероприятия проходят более чем в десятке стран и регионов мира.
[Эрик Кляйн, президент Vintage Computer Federation]:
«Мы проводим выставку на Восточном побережье, выставку на Западном побережье. У нас есть несколько мероприятий в Канаде».
В этом году фестиваль также посвятили 50-летию компании Apple. Она была основана в 1976 году в расположенном неподалёку Купертино.
Одним из самых необычных экспонатов стал Xerox Alto. Программист Джош Дерш привёз его из Сиэтла. На восстановление компьютера, созданного в 70-х годах, ушли годы.
Alto стал одним из первых компьютеров с графическим интерфейсом и компьютерной мышью. Эти технологии позже использовали в своих продуктах Apple и Microsoft.
[Джош Дерш, инженер-программист]:
«Аппаратная часть интересна. Это увлекательная задача – найти неисправность и отремонтировать систему. Можно понять всю систему от начала до конца, тогда как в современном компьютере происходит столько всего, что никогда не сможешь по-настоящему понять всё».
По словам организаторов, интерес к старым компьютерам растёт и на интернет-площадках. Некоторые редкие модели стоят сотни тысяч долларов. В том числе Apple I – первый продукт компании.
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