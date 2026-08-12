Ретро-компьютеры показали на выставке старой техники в Кремниевой долине

Около 3,5 тысячи человек посетили двухдневный фестиваль винтажной техники в калифорнийском Маунтин-Вью. На выставке показали компьютеры,..

Около 3,5 тысячи человек посетили двухдневный фестиваль винтажной техники в калифорнийском Маунтин-Вью. На выставке показали компьютеры, игровые приставки и другую технику, которой десятки лет.

Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Многие из них появились задолго до интернета, социальных сетей и смартфонов.

Фестиваль организует Vintage Computer Federation. Такие мероприятия проходят более чем в десятке стран и регионов мира.

[Эрик Кляйн, президент Vintage Computer Federation]:

«Мы проводим выставку на Восточном побережье, выставку на Западном побережье. У нас есть несколько мероприятий в Канаде».

В этом году фестиваль также посвятили 50-летию компании Apple. Она была основана в 1976 году в расположенном неподалёку Купертино.

Одним из самых необычных экспонатов стал Xerox Alto. Программист Джош Дерш привёз его из Сиэтла. На восстановление компьютера, созданного в 70-х годах, ушли годы.

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Alto стал одним из первых компьютеров с графическим интерфейсом и компьютерной мышью. Эти технологии позже использовали в своих продуктах Apple и Microsoft.

[Джош Дерш, инженер-программист]:

«Аппаратная часть интересна. Это увлекательная задача – найти неисправность и отремонтировать систему. Можно понять всю систему от начала до конца, тогда как в современном компьютере происходит столько всего, что никогда не сможешь по-настоящему понять всё».

По словам организаторов, интерес к старым компьютерам растёт и на интернет-площадках. Некоторые редкие модели стоят сотни тысяч долларов. В том числе Apple I – первый продукт компании.

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