Мексика и Бразилия покидают Чемпионат мира

Сборная Мексики завершила выступление на Чемпионате мира, проиграв Англии со счётом 2:3 в матче 1/8 финала...

Сборная Мексики завершила выступление на Чемпионате мира, проиграв Англии со счётом 2:3 в матче 1/8 финала. В день игры тысячи болельщиков собрались в центре Мехико, чтобы наблюдать за ходом встречи.

После финального свистка многие признаются, что расстроены результатом, но считают, что команда достойно боролась до конца.

[Сауль Гомес, болельщик сборной Мексики]:

«Это смешанные чувства. Не знаю… Наверное, прежде всего разочарование. Но так бывает. Теперь придётся ждать следующего Чемпионата мира».

Другие болельщики отмечают, что мексиканская команда стала достойным противником одного из фаворитов турнира.

[Валерия Лопес, болельщица сборной Мексики]:

«Я думала, что они победят. Но, честно говоря, они сделали всё, что могли. Они боролись с Англией до конца, это был хороший матч. Мы дошли до этой стадии, и этим можно гордиться».

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[Сантьяго Эрнандес, болельщик сборной Мексики] «Мне грустно, потому что я пришёл поддержать свою сборную. Но мы уже ничего не могли сделать. Против нас играли футболисты, которые были намного сильнее, и я разочарован».

Главной сенсацией воскресенья стала победа Норвегии над Бразилией – 2:1. Южноамериканцы считались одними из главных претендентов на титул, но норвежцы сумели выбить пятикратных чемпионов мира и впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мирового первенства. Теперь сборная Норвегии сыграет с Англией за место в полуфинале.

По итогам первых четырёх матчей 1/8 финала в четвертьфинал, помимо Англии и Норвегии, выходят Франция, обыгравшая Парагвай – 1:0, и Марокко, победившее Канаду – 3:0.

В ближайшее время путёвки в четвертьфинал разыграют Португалия и Испания, а также США и Бельгия. Кроме того, Аргентина сыграет с Египтом, а Швейцария – с Колумбией. Победители этих встреч и определят полный состав участников 1/4 финала Чемпионата.

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