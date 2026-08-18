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Президент Латвии осмотрел участки границы с Беларусью после обнаружения подземного хода

Президент Латвии осмотрел участки границы с Беларусью после обнаружения подземного хода

Президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил участки латвийско-белорусской границы после того, как на прошлой неделе в Скрудалиенской..

Дата загрузки: 2026-08-19

Президент Латвии осмотрел участки границы с Беларусью после обнаружения подземного хода

Президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил участки латвийско-белорусской границы после того, как на прошлой неделе в Скрудалиенской волости обнаружили подземный ход. Его нашли недалеко от пограничного пункта «Силене». Власти говорят, что это первый такой случай.

Через подземный ход в Латвию с территории Беларуси попытались проникнуть 15 мигрантов. Сотрудники пограничной службы применили слезоточивый газ и сделали предупредительный выстрел, чтобы остановить нарушителей. Их вернули обратно в Беларусь. В ведомстве отметили, что тоннелем воспользовались только один раз.

По данным властей, в последние месяцы поток нелегальных мигрантов в Латвию увеличился. Президент страны считает, что это отчасти связано с предстоящими выборами.

[Эдгар Ринкевич, президент Латвии]:
«Кому-то очень важно показать, что мы не можем справиться с давлением, каким-то образом косвенно повлиять на избирательный процесс, а также заставить наше население чувствовать себя в опасности».

В ответ на приток мигрантов в Латвии началась операция по усилению контроля на границе. Пограничной службе будут помогать военные. Также для наблюдения планируют использовать беспилотники, вертолёты и самолёты. Кроме того, на дорогах в приграничных районах станут чаще проверять транспортные средства.

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