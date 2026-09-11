Спасатели 9/11 в США продолжают умирать из-за последствий токсичной пыли

Почти три тысячи человек погибли во время терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Но число..
Дата загрузки: 2026-09-11
Почти три тысячи человек погибли во время терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Но число жертв продолжает расти: тысячи спасателей и других людей, находившихся у Всемирного торгового центра, позже заболели раком и другими тяжёлыми заболеваниями.
[Джек Сикора, сын сержанта полиции штата Нью-Йорк]:
«Мой отец был моим героем. И было ужасно видеть, как он потерял жизнь».
Отец Джека, сержант полиции штата Нью-Йорк Джефф Сикора, провёл шесть месяцев на месте разрушенных башен. В 2016 году ему диагностировали рак, связанный с воздействием токсичных веществ. Он умер в 2019-м.
После атаки в воздухе вокруг Всемирного торгового центра находились токсичные вещества. По оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний США, их воздействию подверглись почти 400 тысяч человек.
[доктор Майкл Крейн, врач программы ВТЦ]:
«Когда они передвигались сквозь эту пыль от завалов, особенно в первые дни, фильтры забивались за 20 минут. Большинство людей, когда их фильтр забивался, просто бросали его и продолжали работать».
В первые дни оценки опасности воздуха разнились. Через неделю после атаки Агентство по охране окружающей среды США объявило воздух безопасным, хотя ещё не располагало полной информацией о нескольких токсичных веществах.
В сентябре 2026 года Нью-Йорк открыл доступ к не публиковавшимся ранее документам о качестве воздуха и рисках для здоровья после 11 сентября.
Парамедик пожарного департамента Нью-Йорка Конрад Матос несколько месяцев работал на месте теракта. В 2021 году врачи обнаружили у него крупную опухоль мозга. После операции и химиотерапии рак вернулся в 2026 году.
[Конрад Матос, бывший парамедик пожарного департамента Нью-Йорка]:
«В 2021 году мне впервые поставили диагноз. У меня обнаружили опухоль в голове размером около десяти сантиметров. Она чуть не убила меня».
Матос был вынужден уйти из пожарного департамента после 27 лет службы. Его болезнь связывают с работой на месте теракта.
При этом общего списка умерших от связанных с событиями 11 сентября заболеваний нет. Музей 11 сентября оценивает число таких смертей в несколько тысяч. Более девяти тысяч участников медицинской программы уже умерли, однако Центры по контролю и профилактике заболеваний не могут подтвердить, что все эти смерти связаны с работой на месте терактов.
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