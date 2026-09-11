Норвегия простилась с королём Харальдом V

Десятки тысяч людей выстроились вдоль улиц Осло, провожая в последний путь короля Норвегии Харальда V. Ему..

Десятки тысяч людей выстроились вдоль улиц Осло, провожая в последний путь короля Норвегии Харальда V. Ему было 89 лет.

Процессия пешком отправилась от королевского дворца к кафедральному собору Осло. Гроб сопровождали военнослужащие, моряки и представители королевской семьи.

Церемонию пришли увидеть жители разных регионов страны. Многие надели традиционные норвежские костюмы.

[Хедда Михаэльсен Мехлум, студентка]:

«Я решила сегодня прийти сюда пешком, чтобы всё это увидеть, составить впечатление и выразить уважение нашему бывшему королю и королевской семье. Они очень важны для норвежцев. Они отлично представляют Норвегию».

В процессии участвовали британский принц Уильям, принцесса Анна, наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико, королевские семьи Швеции и Дании.

[Арве Сталлвик, бизнесмен]:

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«Он был очень популярен. Думаю, он нравился всем, поэтому это исторический момент. Как я уже сказал, я никогда не хожу на такие мероприятия, но сегодня я хотел быть здесь. Это был очень сильный момент, и я рад, что пришёл».

После прибытия процессии в соборе началась церемония прощания. По всей стране объявили минуту молчания в память о короле.

[Адриан Сёндергор, студент]:

«Это важный день. Мы потеряли нашего короля. Это особенный день. И я думаю, что быть его частью – тоже особенное событие. Так много смешанных чувств. Много гордости и одновременно много грусти».

После службы гроб доставили в крепость Акерсхус, где Харальда похоронили рядом с его родителями.

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