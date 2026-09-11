Норвегия простилась с королём Харальдом V

Десятки тысяч людей выстроились вдоль улиц Осло, провожая в последний путь короля Норвегии Харальда V. Ему..
Дата загрузки: 2026-09-11
Десятки тысяч людей выстроились вдоль улиц Осло, провожая в последний путь короля Норвегии Харальда V. Ему было 89 лет.
Процессия пешком отправилась от королевского дворца к кафедральному собору Осло. Гроб сопровождали военнослужащие, моряки и представители королевской семьи.
Церемонию пришли увидеть жители разных регионов страны. Многие надели традиционные норвежские костюмы.
[Хедда Михаэльсен Мехлум, студентка]:
«Я решила сегодня прийти сюда пешком, чтобы всё это увидеть, составить впечатление и выразить уважение нашему бывшему королю и королевской семье. Они очень важны для норвежцев. Они отлично представляют Норвегию».
В процессии участвовали британский принц Уильям, принцесса Анна, наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико, королевские семьи Швеции и Дании.
[Арве Сталлвик, бизнесмен]:
«Он был очень популярен. Думаю, он нравился всем, поэтому это исторический момент. Как я уже сказал, я никогда не хожу на такие мероприятия, но сегодня я хотел быть здесь. Это был очень сильный момент, и я рад, что пришёл».
После прибытия процессии в соборе началась церемония прощания. По всей стране объявили минуту молчания в память о короле.
[Адриан Сёндергор, студент]:
«Это важный день. Мы потеряли нашего короля. Это особенный день. И я думаю, что быть его частью – тоже особенное событие. Так много смешанных чувств. Много гордости и одновременно много грусти».
После службы гроб доставили в крепость Акерсхус, где Харальда похоронили рядом с его родителями.
Короткая ссылка на эту страницу: