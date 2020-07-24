Какие навыки медсестры продемонстрировала двухлетняя малышка

Одна мама пошла на занятие по сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) с маленькой дочкой. Мама не ожидала, что малышка поймёт, что она изучает.

Однако ребёнок оказался в курсе. Маленькая девочка, которой едва исполнилось два года, подошла к медицинскому манекену и показала новые навыки. Смотрите видео.



Специалисты рекомендуют взрослым следить за своей речью и поведением в присутствии детей. Дети любят подражать взрослым и могут легко перенять вредные привычки. Но если родители поощряют детей за хорошие поступки, то они приобретут хорошие жизненные навыки.