Фитнес-браслеты помогут обнаружить COVID-19

«Умные» браслеты, которые следят за сердечным ритмом, давлением и расходом калорий, помогут в выявлении COVID-19. Как..

[Майкл Снайдер, профессор медшколы Стэнфордского университета]:

«Ещё до того, как вы узнали о том, что заболели, в вашем теле начинают происходить изменения: повышается частота сердечных сокращений, меняется сердечный ритм, происходят всевозможные другие изменения. При этом «умные» часы это фиксируют. В день они собирают данные около 250 тысяч раз».

«Умные» браслеты, которые следят за сердечным ритмом, давлением и расходом калорий, помогут в выявлении COVID-19. Как оказалось, они могут пригодиться, ведь очень часто ещё до проявления первых симптомов недомогания, у заразившихся уже меняется частота сердечных сокращений и дыхания.

Учёные из Стэнфордского университета в США собрали группу из пяти тысяч волонтёров и следят за их показателями. Среди них и около 30 заболевших коронавирусом. У 80% из них данные фитнес-трекеров указали на наличие инфекции одновременно с началом симптомов или примерно за три дня до этого.

А в одном из случаев с помощью трекера удалось предсказать болезнь за девять дней до появления симптомов.

[Майкл Снайдер, профессор медшколы Стэнфордского университета]:

«Более чем в 60% случаев мы можем определить заболевание ещё до появления симптомов. Это очень мощный инструмент. То есть более чем в 60% случаев людям можно сказать оставаться дома, не выходить на улицу и не заражать других».

Один из производителей фитнес-браслетов также проводит подобные исследования. В них участвуют 100 тысяч человек в США и Канаде, в том числе 900 человек с диагнозом COVID-19.

[Конор Хенеган, исследователь]:

«В идеале мы хотели бы попытаться включить такую возможность в какую-то программу или функцию. Люди смогут это использовать, чтобы обнаруживать COVID-19 на ранних стадиях».

Производители устройств также изучают возможные ранние признаки инфекции среди профессиональных спортсменов, которые носят персонализированные фитнес-трекеры.

Короткая ссылка на эту страницу: