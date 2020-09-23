Годовалый малыш спорит с мамой. Весёлое видео

Сидя за рулём, мама пыталась объяснить годовалому сыну, почему ему нужно оставаться в автокресле.

Мама сказала малышу: «Ты, должен сидеть. Посмотри на маму. Ты должен сидеть, а не ползать, где тебе хочется».

Потом женщина терпеливо ждала, пока сын хмурился и выражал протест. Она сказала: «Я понимаю тебя, но ты не можешь так делать». Мама едва сдерживала смех. Почему? Смотрите видео.



Меган Остеррайх, директор центра обучения родителей в Пасадене, считает, что один из способов разрядить напряжённую обстановку – это отнестись к проблеме спокойно и сдержано. В такие моменты не нужно настаивать на том, кто главный. Она советует сделать три вдоха, чтобы расслабиться, а затем присесть и на уровне глаз ребёнка сказать: «Я слышу по голосу, что ты расстроен. Можешь сказать, что случилось?» Это поможет успокоить ребёнка.