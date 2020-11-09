Собаку с большой головой и верёвкой на шее после операции не узнать

Проезжая на автомобиле, Лаура Джин увидела на тротуаре пса. Его вид потряс женщину. Она разместила пост с фотографией на Facebook с просьбой помочь найти собаку и спасти.

Участники команды Houston K-911 прочитали сообщение и отправились на поиски. Истощённую собаку, покрытую грязью, нашли в заброшенном здании в первый же день поисков. Верёвка вокруг её шеи была затянута так, что вросла в кожу и появились раны, а голова увеличилась в размере.

Собаку привезли в ветеринарную клинику и назвали Гас. После обследования выяснилось, что в Гаса стреляли как минимум 25 раз, и пули остались в теле.