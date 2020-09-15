Собака-терапевт помогает врачам снять напряжение в больнице Австралии

Знакомьтесь: это Рози, собака-терапевт, задача которой – поднимать настроение врачам. Рози работает в одной из больниц..

[Мишель Старес, главврач]:

«Удивительно, какой эффект собака оказывает на человека, в том числе на персонал нашей больницы. Благодаря ней у нас больше сил заботиться о пациентах».

Знакомьтесь: это Рози, собака-терапевт, задача которой – поднимать настроение врачам. Рози работает в одной из больниц в австралийском городе Бендиго. В обязанности собаки входит снижать уровень стресса у врачей, которые по много часов трудятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

Жизнерадостная Рози работает на уровне эмоций. В числе её инструментов – дать себя покормить и погладить, и конечно же – виляние хвостом. После тяжёлого рабочего дня встреча с псом – долгожданная минута отдыха.

[Рене Шеридан, медсестра]:

«У нас тяжёлая работа, а последнее время стало ещё тяжелее. Но когда видишь Рози, кажется, все трудности уходят».

Рози начала приходить в эту больницу в конце прошлого года в качестве эксперимента. По всей видимости, он удался – 100% опрошенных членов медперсонала подтвердили, что собака действительно снимает напряжение.

[Рене Шеридан, медсестра]:

«Есть множество психологических моментов, которые людям сложно выразить словами. А увидеть собаку или просто дружески с кем-то поболтать – и на душе сразу легче». [Мишель Старес, главврач]:

«Это фантастика. Эффект только положительный. Все с нетерпением ждут, когда приведут собаку».

Канистерапию широко применяют в клиниках и реабилитационных центрах мира с 70-х годов прошлого века. Но, согласно историческим записям, собак использовали в терапевтических процессах ещё в XVIII столетии.

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