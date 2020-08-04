80-летняя слониха слушает игру на фортепиано

Пол Бартон заботится о слонах в одном из заповедников Таиланда. Туда попадают слоны, которые пережили жестокое обращение. Он заметил, что слоны очень эмоциональные и чуткие, и стал играть для них классическую музыку. Он назвал программу «Музыка для слонов».

«Когда я впервые играл на пианино в заповеднике, слепой слон Плара случайно оказался рядом. Он завтракал банановыми листьями. Но, когда впервые услышал музыку, то перестал жевать и замер», – вспоминает Пол.

Бартон делится видеозаписями концертов на своей странице на YouTube. Слоны любят слушать его исполнение. Они часто стоят рядом с пианино, шевеля под музыку ушами и хоботом.

В одном особенно эмоциональном видео Бартон играет Clair de Lune («Лунный свет») Клода Дебюсси для слонихи, у которой была очень тяжелая жизнь. Слонихе Амфан 80 лет. Она слепая на один глаз, а другим едва видит. Амфан очень любит музыку. Смотрите видео, как слониха воспринимает игру на фортепьяно.

