В Иордании сирийские беженцы растят овощи на старых матрасах

В иорданском лагере «Заатари», где живут сирийские беженцы, появились зелёные оазисы. Здесь растут помидоры, огурцы и..

В иорданском лагере «Заатари», где живут сирийские беженцы, появились зелёные оазисы. Здесь растут помидоры, огурцы и мята. Для этого не понадобилось почвы. Нужны только трубы, вода и старые матрасы.

Из поролона беженцы делают наполнитель цилиндрической формы, который помещают в стаканы с растениями, а потом всё вместе – в гидропонную установку. По ней подаётся вода, а поролон помогает сократить её расход.

[Хассан Джильдех, беженец]:

«Растения – такие же живые организмы, как и мы. Они дышат и пьют воду, поэтому, вкладывая силы в уход за ними и наблюдая за их ростом, чувствуешь себя счастливым и гордым».

«Огород на матрасах» позволяет беженцам обеспечивать семьи. К тому же некоторые сирийцы на родине были фермерами и теперь смогли вернуться к привычному занятию.

[Ахмад Зуби, беженец]:

«Проводить время среди растений и выращивать овощи намного лучше, чем работать строителем. Поэтому мне всё это нравится, тем более что процесс технологически продвинут, и нет никакой грязи».

Обучение гидропонному растениеводству прошли 1500 сирийских беженцев.

[Хани Насер, сотрудник УВКБ ООН]:

«Почва в лагере «Заатари» не подходит для сельского хозяйства, поэтому мы решили провести эксперимент с новыми технологиями. Эти знания помогут беженцам здесь или на родине, когда они вернутся».

Гидропонный способ выращивания эффективнее земледелия. На полив растений требуется на 70-80% воды меньше, чем при традиционном методе. Уход за овощами и зеленью менее трудоёмкий, а урожаи – больше и созревают быстрее.

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