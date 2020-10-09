Редкий талант: шестилетний мальчик виртуозно играет на пианино

Когда Гийом садится за пианино и репетирует «Итальянскую польку» Рахманинова, его ноги не достают до пола...

Когда Гийом садится за пианино и репетирует «Итальянскую польку» Рахманинова, его ноги не достают до пола. Этому юному музыканту из Франции всего шесть лет. [Гийом Бенолиэль, юный музыкант]:«Я думаю, что пианино звучит очень красиво. Я люблю мелодичную музыку, она красивая».

Преподаватель Гийома считает, что у мальчика редкий дар.

[Сергей Кузнецов, преподаватель музыки]:«В своей карьере я встречал талантливых людей, но не таких, как он».

По словам учителя, мальчик играет такие сложные и длинные произведения, которые начинают разучивать только в 13-14 лет.

Гийом уже с годовалого возраста пытался играть на пианино, сидя на коленях у мамы. Родители мальчика – музыканты-любители.

[Доминик, отец мальчика]:«Когда он был ещё совсем малышом, мы поняли, что он может без нот сыграть на пианино услышанную мелодию. Люди говорили нам, что у него идеальный музыкальный слух».

В четыре года Гийом пошёл в музыкальную школу. Он уже выиграл две награды на конкурсе Grand Prize Virtuoso. А в августе талантливый мальчик выступил на концерте в Зальцбурге, где родился Моцарт.

Юное дарование играет и дома – специально для мамы и папы.

[Клер, мама мальчика]:«Каждый день насыщен прекрасным, потому что мы с мужем любим музыку. Гийом учится быстро и хорошо, и каждый день или вечер мы слышим новые мелодии».

В остальном Гийом – обычный шестилетний мальчик. Он ходит в школу, занимается спортом и любит плавать. А ещё юный музыкант хочет научиться играть на скрипке. Этот инструмент ему недавно подарила бабушка.

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