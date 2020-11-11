Слониха из Индийского храма стала звездой интернета благодаря модной стрижке

Слониха Сенгамалам – звезда интернета из Индии. Живёт в храме в южном штате Тамил-Наду. Её фотографии..

Слониха Сенгамалам – звезда интернета из Индии. Живёт в храме в южном штате Тамил-Наду. Её фотографии в Твиттере собирают тысячи лайков.

Залог слоновьего успеха – очаровательная внешность. Каждое утро ей моют и укладывают розовую чёлку, покрашенную в тон кончиков ушей. Образ дополняет эффектная роспись на мордочке.

Но главное, от чего тает сердце – игра на губной гармошке. Слониха будто с улыбкой выдувает ноты мощным хоботом.

Увидеть Сенгамалам вживую приезжают сотни туристов. Публика не расходятся до самых сумерек. Особенно рады дети.

[паломница]:

«Мы с ребёнком впервые приехали сюда только для того, чтобы увидеть её. Никогда не видели слонов с такой оригинальной прической. Вся моя семья рада, что мы здесь побывали». [паломница]:

«У этого слона такая милая прическа. Столько людей пришли посмотреть на неё, дети радуются. Она замечательно трубит своим хоботом! Очень музыкально».

Сенгамалам живёт в этом храме с 2003 года.

Слонов в Индии считают священными животными. Они быстро приручаются и легко поддаются дрессуре. На страну приходится более половины всех азиатских слонов, однако их популяция сокращается из-за браконьерства.

Азиатский слон – второе по величине наземное животное после слона африканского.

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