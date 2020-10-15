Музыканты Нью-Йоркского филармонического оркестра репетируют на открытом воздухе

Концерт классической музыки прямо на улицах шумного Манхэттена. В эти дни Нью-Йоркский филармонический оркестр выступает под..

[Фиона Саймон, скрипачка]:

«Я думаю, что люди очень нуждаются в музыке, особенно в живой музыке. И это актуально именно сейчас, когда многие волнуются и испытывают стресс».

Концерт классической музыки прямо на улицах шумного Манхэттена. В эти дни Нью-Йоркский филармонический оркестр выступает под открытым небом. И хотя обстановка здесь вовсе не такая, как в лучших концертных залах мира, музыканты всё равно рады.

Музыканты играют не только для публики, но и для самих себя, поскольку так им легче перенести карантин. Концертные залы в США закрыты с марта, включая Линкольн-центр – главную площадку для выступлений этого оркестра.

Скрипачка Фиона Саймон играет в оркестре с 1985 года. Говорит, что лишилась не только зарплаты, но и аудитории.

[Фиона Саймон, скрипачка]:

«Мы очень нуждаемся в публике. Ты не ощущаешь себя полноценным музыкантом, если играешь только для себя. Нужны слушатели, которые бы поддержали».

Нью-Йоркский филармонический оркестр был основан в 1842 году. Он один старейших и крупнейших симфонических оркестров Америки.

В этом году из-за отмены выступлений в Линкольн-центре коллектив понёс убытки в размере 10 миллионов долларов. Это привело к тому, что почти половину персонала пришлось уволить. Однако всех музыкантов удалось сохранить.

Некоторые из них пробовали выступать через соцсети. Но признаются, что атмосферу концерта ничто не может заменить.

[Кертис Стюарт, скрипач]:

«Сейчас, когда мы заперты по домам, а вокруг бушует ураган, нам нужна отдушина. Нам нужно место, чтобы выразить свои чувства, ощутить себя в безопасности и перенестись в другой мир».

Это один из последних концертов Нью-Йоркского филармонического оркестра на свежем воздухе. Подобные выступления музыканты планируют продолжить весной.

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