Британский пианист сыграл для сотен голодных обезьян в Таиланде

Британский пианист Пол Бартон играет Бетховена рядом с историческими руинами в тайской провинции Лопбури. Его слушатели..

Британский пианист Пол Бартон играет Бетховена рядом с историческими руинами в тайской провинции Лопбури. Его слушатели – непоседливые макаки-крабоеды. Они не дают музыканту ни секунды покоя, забираясь на пианино и выхватывая ноты. Но британец играет именно ради них.

Во время пандемии здесь не осталось многочисленных туристов, которые подкармливали обезьян. Маленьким животным теперь трудно найти пищу. Пианист хочет успокоить их музыкой, а также привлечь внимание людей к этой проблеме.

[Пол Бартон, пианист]:

«Надо сплотиться и не позволять пандемии оставлять обезьян без хорошей пищи. Мы должны позаботиться об их питании. И когда оно будет полноценным, обезьяны станут спокойнее и не будут так агрессивны по отношению к местным жителям».

Бартон и раньше играл для животных. До этого его аудиторией были слоны.

[Пол Бартон, пианист]:

«Мне нравится играть на пианино для животных, у которых была сложная жизнь. Может быть, музыка поможет им восстановиться. Особенно слонам, которых заставляли работать».

Пианист сыграл для макак-крабоедов в четырёх местах, где расположены достопримечательности провинции Лопбури.

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