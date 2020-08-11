Как одноклассница избавила подругу от насмешек

Ученица средней школы Аткинсона Хейли Олсон часто была мишенью для насмешек. Одноклассники смеялись над ней, потому что она не носила «модную одежду».

Девушка – из многодетной семьи. У родителей нет возможности одевать её модно. «Я часто приходила домой в слезах. Я говорила родителям, что больше не хочу ходить в школу, а хочу учиться дома», – вспоминает Хейли.

В школе Хейли подружилась с Мэрайей. Девушка решила помочь подруге. Она принесла ей целый пакет одежды и обуви. «Я прыгала и кричала от счастья», – вспоминает Хейли. «Я чувствовала себя счастливой в тот день, когда принесла Хейли пакет с одеждой, и чуть не расплакалась», – поделилась Мэрайя.