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Как одноклассница избавила подругу от насмешек

Как одноклассница избавила подругу от насмешек
Как одноклассница избавила подругу от насмешек

Ученица средней школы Аткинсона Хейли Олсон часто была мишенью для насмешек. Одноклассники смеялись над ней, потому что она не носила «модную одежду».

Девушка – из многодетной семьи. У родителей нет возможности одевать её модно. «Я часто приходила домой в слезах. Я говорила родителям, что больше не хочу ходить в школу, а хочу учиться дома», – вспоминает Хейли.

В школе Хейли подружилась с Мэрайей. Девушка решила помочь подруге. Она принесла ей целый пакет одежды и обуви. «Я прыгала и кричала от счастья», – вспоминает Хейли. «Я чувствовала себя счастливой в тот день, когда принесла Хейли пакет с одеждой, и чуть не расплакалась», – поделилась Мэрайя.

После сюжета на телевидении взрослые тоже захотели помочь Хейли. Одна медицинская клиника предложила девушке услуги стоматолога.

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