Мужчина ходит на прогулку с 21 утёнком. Весёлое видео

В Южной Корее мужчина вырастил 21 утёнка. Теперь они следуют за ним по пятам.

Мужчина рассказал, что утиные яйца держал в тепле, а когда птенцы вылупились, ухаживал за ними. Вот они и привыкли к нему. Он любит пешие прогулки и сначала беспокоился, смогут ли утки ходить вместе с ним.

Мужчина гуляет по окрестностям Сеула и берёт с собой весь выводок. Утята уже привыкли и не отстают от него. Несмотря на сложности маршрута, утята их преодолевают. Иногда мужчина останавливается, чтобы напоить спутников водой, а затем все продолжают прогулку.