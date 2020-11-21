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Мужчина ходит на прогулку с 21 утёнком. Весёлое видео

Мужчина ходит на прогулку с 21 утёнком. Весёлое видео
Мужчина ходит на прогулку с 21 утёнком. Весёлое видео

В Южной Корее мужчина вырастил 21 утёнка. Теперь они следуют за ним по пятам.

Мужчина рассказал, что утиные яйца держал в тепле, а когда птенцы вылупились, ухаживал за ними. Вот они и привыкли к нему. Он любит пешие прогулки и сначала беспокоился, смогут ли утки ходить вместе с ним.

Мужчина гуляет по окрестностям Сеула и берёт с собой весь выводок. Утята уже привыкли и не отстают от него. Несмотря на сложности маршрута, утята их преодолевают. Иногда мужчина останавливается, чтобы напоить спутников водой, а затем все продолжают прогулку.

Утята всегда бегут на зов хозяина и не обращают внимания на незнакомцев. Видео прогулки мужчины с утятами стало вирусным. Смотрите видео.

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