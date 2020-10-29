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Как воспитывают котят их родители. Весёлое видео

Как воспитывают котят их родители. Весёлое видео
Как воспитывают котят их родители. Весёлое видео

Котята устроили возню и не могли успокоиться. Мама-кошка увидела дерущихся малышей и разняла их. Как она это делает, смотрите видео.

В этом видео кот занимается воспитанием котёнка

У папы-кота свой способ успокоить разыгравшего котёнка, который стал проявлять агрессию. Мама-кошка не только поддерживает его метод воспитания, но и поощряет. Как? Смотрите видео.

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