Котята устроили возню и не могли успокоиться. Мама-кошка увидела дерущихся малышей и разняла их. Как она это делает, смотрите видео.
В этом видео кот занимается воспитанием котёнка
У папы-кота свой способ успокоить разыгравшего котёнка, который стал проявлять агрессию. Мама-кошка не только поддерживает его метод воспитания, но и поощряет. Как? Смотрите видео.
Как воспитывают котят их родители. Весёлое видео
Котята устроили возню и не могли успокоиться. Мама-кошка увидела дерущихся малышей и разняла их. Как она это делает, смотрите видео.