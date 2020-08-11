Дожди разрушают старые дома столицы Йемена, внесённые в список ЮНЕСКО

Старый город Саны, столицы Йемена, внесён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Однако дома здесь в..

Старый город Саны, столицы Йемена, внесён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Однако дома здесь в последнее время всё больше разрушаются в результате месяцев проливных дождей, наводнений и ураганов. Все эти бедствия обрушились на йеменцев в то время, когда они и так страдают от войны, нехватки продовольствия и болезней.

Древние кварталы Саны были построены из красно-белых глинобитных кирпичей около тысячи лет назад. И долгое время их никто не укреплял и не ремонтировал.

[Мухаммад Али аль-Тальхи, житель старого города Саны]:

«Мы призываем все организации спасти нас. Мы призываем людей доброй воли спасти нас. В этом доме жило шесть женщин и шесть детей. Нам больше некуда идти. Нет друзей или родственников».

Представитель Управления по охране древних городов говорит, что люди сегодня не ухаживают за своими домами так, как раньше. Из-за этого в стенах образуются трещины.

[Акиль Салех Нассар, замглавы Управления по охране древних городов]:

«В 107 домах крыши частично обрушились, а в 2005 домах в старом городе крыши протекают. Два заброшенных дома полностью обрушились, один – частично».

Под угрозой полного обрушения находится от 200 до 500 зданий. При этом власти города уже начали сотрудничать с ЮНЕСКО, чтобы некоторые дома восстановить.

Гражданская война в Йемене длится пять лет. Погибло более 100 тысяч человек. 80% населения сегодня зависят от гуманитарной помощи, а миллионы йеменцев живут на грани голода.

В этом году также наблюдаются особенно обильные осадки. Они начались в середине апреля и продолжатся, по меньшей мере, до начала сентября. Из-за них чаще бывают вспышки холеры, лихорадки Денге и малярии.

На фоне всего этого здесь также распространяется коронавирус. Как предполагается, большинство случаев COVID-19 не учтено.

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