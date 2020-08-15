Что придумала собака, чтобы избежать визита к ветеринару. Весёлое видео

Собака породы сиба-ину по кличке Лулу придумала, как избежать визита к ветеринару. Но её хозяйка Мики смогла раскрыть хитрый трюк питомца.

Лулу забралась в кровать под одеяло и притворилась мёртвой. Игра Лулу была довольно убедительной. «Доброе утро, Лулу! Ты собираешься просыпаться?» – спрашивает хозяйка. «Мы должны скоро пойти к ветеринару. Ты должна встать. Ты притворяешься мёртвой?», – продолжает она.

Собака лежит неподвижно, несмотря на уговоры хозяйки встать и почёсывание по животу и голове. «Ну что ж, мёртвые щенки не получают угощений», – говорит Мики. После этих слов Лулу сразу оживает. Открыв глаза, с нетерпением принюхивается к пакету с угощением. Смотрите видео трюка собаки, которая живёт в Новой Зеландии.

