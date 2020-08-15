Сбор пожертвований и ролики на YouTube: как выживает парк крокодилов в Индии

Крупнейший в Индии парк крокодилов пытается выжить в условиях пандемии. Он закрыт для посещений с середины..

Крупнейший в Индии парк крокодилов пытается выжить в условиях пандемии. Он закрыт для посещений с середины марта, и когда откроется, пока неизвестно. По словам руководства, денег в бюджете осталось только на три-четыре месяца. Обычно половину доходов приносила продажа билетов.

[Аллвин Джесудасан, директор фонда Madras Crocodile Bank]:

«Принимая во внимание текущую ситуацию, мы не ждём больших доходов от продажи билетов. Поэтому мы начали искать средства, чтобы прожить этот год».

Парк ежегодно посещают до пяти миллионов человек. Из-за карантинных ограничений уже потеряно не менее миллиона клиентов. Оставшиеся деньги тратят на корм для питомцев. Ухаживать за крокодилами теперь тоже непросто.

[Амбика Елаханка, помощница смотрителя]:

«Несколько коллег сейчас находятся на карантине. Мы работаем посменно, поэтому возникли сложности, нагрузка стала большой. Нам нужен весь персонал, потому что здесь много животных».

Парк собирает пожертвования, а также публикует видео на YouTube. Доходы от роликов пока небольшие, но руководство надеется на успех в будущем.

Парк работает с середины 70-х годов и за это время вырастил более 5000 крокодилов. Сейчас здесь обитают более 2000 хищных рептилий 14 видов, три из которых редкие.

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