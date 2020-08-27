Военные Австралии проходят реабилитацию в кузне
В этой кузне недалеко от Канберры бывшие солдаты буквально выковывают своё исцеление. Здесь они проходят реабилитацию...
Дата загрузки: 2020-08-27
Дэн О’Коннор – один из них. Он обучается древнему мастерству со своим отцом.
[Джим О’Коннор, кузнец]:
«Это почти как медитация. Они считают, что это полезно для нас, так что это должно помочь».
Программу спонсирует организация, которая занимается поддержкой ветеранов. Её цель – помочь бывшим военным справиться с посттравматическим стрессовым расстройством. В то же время здесь работают и те, кто всё ещё продолжает службу в армии.
[Майкл Крюгер, бывший участник программы]:
«Многие говорят, что нет ничего более исцеляющего, чем удар молотком по раскалённому металлу».
К концу недели каждый участник программы собственноручно изготавливает нож.
[Карим Хаддад, кузнец]:
«У этих людей была действительно важная работа, на которой они несли большую ответственность. Они полагались друг на друга. Но когда они вернулись к обычной жизни, всё просто затихло. Поэтому для них очень важно сделать шаг вперёд и что-нибудь предпринять. Так они могут снова почувствовать себя стоящими».
Такой клинок не просто долго прослужит. Он будет напоминать участникам программы о том, что важно продолжать верить в себя и прикладывать усилия.
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