Военные Австралии проходят реабилитацию в кузне

В этой кузне недалеко от Канберры бывшие солдаты буквально выковывают своё исцеление. Здесь они проходят реабилитацию...

В этой кузне недалеко от Канберры бывшие солдаты буквально выковывают своё исцеление. Здесь они проходят реабилитацию.

Дэн О’Коннор – один из них. Он обучается древнему мастерству со своим отцом.

[Джим О’Коннор, кузнец]:

«Это почти как медитация. Они считают, что это полезно для нас, так что это должно помочь».

Программу спонсирует организация, которая занимается поддержкой ветеранов. Её цель – помочь бывшим военным справиться с посттравматическим стрессовым расстройством. В то же время здесь работают и те, кто всё ещё продолжает службу в армии.

[Майкл Крюгер, бывший участник программы]:

«Многие говорят, что нет ничего более исцеляющего, чем удар молотком по раскалённому металлу».

К концу недели каждый участник программы собственноручно изготавливает нож.

[Карим Хаддад, кузнец]:

«У этих людей была действительно важная работа, на которой они несли большую ответственность. Они полагались друг на друга. Но когда они вернулись к обычной жизни, всё просто затихло. Поэтому для них очень важно сделать шаг вперёд и что-нибудь предпринять. Так они могут снова почувствовать себя стоящими».

Такой клинок не просто долго прослужит. Он будет напоминать участникам программы о том, что важно продолжать верить в себя и прикладывать усилия.

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