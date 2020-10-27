Искры из-под мечей и вмятины на шлемах: как проходят средневековые бои в Австралии

Подготовка к сражению. Участники надевают защитное обмундирование в стиле средневековья. Такие доспехи очень пригодятся. Ведь на..

Подготовка к сражению. Участники надевают защитное обмундирование в стиле средневековья. Такие доспехи очень пригодятся. Ведь на ринге сражаться будут настоящим холодным оружием.

В австралийском сельскохозяйственном регионе Дарлинг-Даунс растёт популярность боёв XVI столетия.

[Кайл Веблин, участник соревнований]:

«Мы надеваем полную броню и потом сражаемся. Мы сражаемся на мечах со щитами, или на топорах со щитами или любым другим оружием. Победителя определяют по очкам, как в боксе».

Спортсмены тренируются три раза в неделю. Они настаивают на том, что такой спорт – это не просто историческая инсталляция боёв.

[Джейкоб Дейвс, участник соревнований]:

«Оружие сделано из металла. Если ударить кого-то, то в воздухе остаётся запах, как от сварки».

18-летний Клэй Арнольд нашёл этот клуб в социальных сетях. Теперь пытается убедить своих родственников в том, что это безопасный спорт.

[Клэй Арнольд, участник соревнований]:

«Отцу это нравится. Он считает, что это круто и что это лучшая в мире вещь. Мама сначала была настроена немного скептически, но теперь ей тоже начинает нравиться. Но бабушка не хочет приходить и смотреть на меня. Ей становится очень страшно».

Участники соревнований говорят, что такой спорт привлекает самых разных людей. Среди них много тех, кто увлекается боевыми искусствами.

[Джейкоб Дейвс, участник соревнований]:

«Тут от шлемов отскакивают искры, мечи гнутся, на шлемах остаются вмятины. Это чистый адреналин».

К слову, в Средневековье подобная броня считалась более ценной, чем само оружие. Она была очень тяжёлой, поэтому её ношение требовало хорошей физической подготовки.

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