В России завершаются испытания вакцины от COVID-19 для домашних животных

В России вскоре появится вакцина от COVID-19 для домашних животных, которая также подходит для норок. Сейчас..

В России вскоре появится вакцина от COVID-19 для домашних животных, которая также подходит для норок. Сейчас идёт третья стадия испытаний препарата.

Работа над вакциной началась весной, когда стало известно, что коронавирус передаётся от людей кошкам. Препарат разработали специалисты Федерального центра охраны здоровья животных и Научно-исследовательского института микробиологии Минобороны России.

Исследования панируют завершить к концу января. В феврале начнётся процесс одобрения препарата регулирующими органами.

Прививать от коронавируса можно будет кошек, кроликов, хомяков, а также норок. Ранее в Нидерландах и Дании умертвили миллионы этих зверьков. Они заразились «ковидом», и болезнь очень быстро распространялась среди них. К тому же вирус передавался людям.

Предполагается, что вакцина для животных будет востребована среди владельцев российских и зарубежных звероферм.

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