В России завершаются испытания вакцины от COVID-19 для домашних животных
В России вскоре появится вакцина от COVID-19 для домашних животных, которая также подходит для норок. Сейчас..
Дата загрузки: 2020-12-15
Работа над вакциной началась весной, когда стало известно, что коронавирус передаётся от людей кошкам. Препарат разработали специалисты Федерального центра охраны здоровья животных и Научно-исследовательского института микробиологии Минобороны России.
Исследования панируют завершить к концу января. В феврале начнётся процесс одобрения препарата регулирующими органами.
Прививать от коронавируса можно будет кошек, кроликов, хомяков, а также норок. Ранее в Нидерландах и Дании умертвили миллионы этих зверьков. Они заразились «ковидом», и болезнь очень быстро распространялась среди них. К тому же вирус передавался людям.
Предполагается, что вакцина для животных будет востребована среди владельцев российских и зарубежных звероферм.
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