Фестиваль песчаных скульптур в Индии проходит без зарубежных мастеров

В индийском городе Конарак стартовал фестиваль песчаных скульптур. Обычно он международный, но в этом году участвуют..

[Сударсан Паттнайк, скульптор]:

«Я хочу поблагодарить комитет туризма Одишы за то, что он позволил этому фестивалю продолжаться. Но некоторые изменения всё же есть. Зарубежные скульпторы не смогли приехать из-за COVID-19».

В индийском городе Конарак стартовал фестиваль песчаных скульптур. Обычно он международный, но в этом году участвуют только местные мастера.

Скульпторы возводят свои творения на пляже Чандрабхага, который расположен на побережье Бенгальского залива.

В эти дни также проходит фестиваль, посвящённый индийскому классическому танцу и культуре штата Одиша.

[танцовщица]:

«Мы впервые выступаем с тех пор, как ввели карантинные ограничения. Поэтому для нас всё это очень волнующе и ошеломляюще. Мы выступаем на престижном празднике и очень рады быть здесь».

Обычно в фестивале песчаных скульптур участвуют десятки мастеров из разных стран, включая Россию. Также оба праздника в эти дни посещают тысячи туристов. В этом году гостей намного меньше.

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