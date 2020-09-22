В Австралии пытаются спасти более 200 чёрных дельфинов
В Австралии началась операция по спасению выбросившихся на мелководье чёрных дельфинов, которых также называют гриндами. Их..
Дата загрузки: 2020-09-22
[Крис Карлион, биолог]:
«На данном этапе мы определяем наши возможности, а потом будем учитывать другие факторы – погоду, приливы… Это займёт несколько дней».
К специалистам Программы по сохранению морских обитателей присоединилась и местная полиция.
Сначала спасатели планируют переместить несколько гринд на глубоководье и посмотреть, что они будут делать, снова почувствовав под собой воду. Исходя из их поведения, люди решат, что предпринять дальше. Задачу осложняют большие размеры этих животных – гринды могут вырастать до 7 метров в длину и весить до трёх тонн.
[Крис Карлион, биолог]:
«Здесь будет важен отбор. Животные разбросаны по большой территории в очень сложном месте, поэтому мы сначала берём тех, у кого больше шансов, кого нам проще спасти».
Биологи признают, что спасти удастся не всех. Как сообщили полицейские, примерно 90 дельфинов уже погибли.
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