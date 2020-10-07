Фестиваль ландшафтных скульптур впервые прошёл на Урале

В 150 километрах от Челябинска посреди живописного озера Сунгуль находятся Ершовы острова. В XIX веке здесь..

В 150 километрах от Челябинска посреди живописного озера Сунгуль находятся Ершовы острова. В XIX веке здесь было крупное поселение старообрядцев. Сегодня – тут проходит первый на Урале фестиваль ленд-арта.

[Константин Евдокимов, организатор фестиваля]:

«Это уход из рамок галереи, от коммерциализации искусства. В природу, в более близкую человеку среду, доступную человеку и всем посетителям, потому что некоторые фигуры ленд-арта настолько масштабные, что их можно видеть из самолёта».

Волю фантазии дают 18 засидевшихся на карантине скульпторов со всех концов России: от Рязани до Перми и Магадана. Здесь нет ограничений в теме. Главное правило – гармонично вписаться в ландшафт.

Эта огромная рыба одновременно и музыкальный инструмент, который иногда называют ветерок.

[Рустам Исмагилов, скульптор]:

«Это попытка вписать искусство в экосреду, в очень органическую интересную среду, где арт-объект существует в природе».

В кустах затаилось семейство динозавров. Доисторических животных из прутьев и арматуры создаёт семейная пара скульпторов из Перми.

[Алексей Татаринов, скульптор]:

«Они у нас будут установлены в воде, как будто купаются семьёй. Это место для семейного отдыха, чтобы человек расслабился, отдохнул. Может, он посидит с удочкой утром, пофантазирует, когда из тумана появятся динозавры».

Здесь нет жюри. Оценки дают сами посетители. Некоторые композиции специально оставили незавершёнными, чтобы прохожие дополняли их на свой вкус.

[Кирилл Сорокин, посетитель]:

«Интересно, не позволяет проходить мимо, (даёт) участвовать в процессе. Это приятно». [Ирина Затульская, посетительница]:

«Красиво здесь. Действительно, такая атмосфера. Очень классные композиции, фигуры, задумки. У каждой есть душа».

Самый эффектный экспонат появляется после захода солнца. Большую глиняную композицию дополняет огненное шоу.

[Марина Еркович, скульптор]:

«Это способ обжига. Но когда открывается кожух ватный, скульптура как огненный цветок получается. Раскаляется до 1000-1200 градусов – прозрачно-розового, оранжевого цвета. Зрелище просто невероятное. Я думаю, когда первый кто-то это попробовал сделать, понял, что из этого можно сделать шоу».

Все работы останутся на острове. Доступны для посетителей они будут круглый год.

Короткая ссылка на эту страницу: