Обзор мировых событий (с 18 по 22 декабря)

В выпуске:

1. Москва и Анкара совместно расследуют убийство посла РФ

2. ЕС ужесточит контроль, чтобы остановить финансирование терроризма

3. Оппозиция Польши призывает повторно проголосовать за бюджет

4. Ирак: гумпомощь для Мосула и тушение нефтескважин

5. Трудности гаитянских мигрантов в Коста-Рике

6. Птичий грипп вызвал нехватку яиц в Южной Корее

7. 90-летняя Елизавета II частично отойдёт от дел

8. В США появилась первая прибрежная ветряная электростанция

9. Чехи выпустили 3D-принтер, печатающий в четырёх цветах

10. Ралли на бипланах над Африкой завершилось в ЮАР

11. Движения кунг-фу сохранят в уникальном 3D-архиве

12. Детёныши гепарда дебютировали в нидерландском зоопарке

13. Санта-Клаус читает письма и готовит подарки к Рождеству