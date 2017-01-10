Лидеры разделённого Кипра сели за стол переговоров

Лидеры Республики Кипр и Турецкой Республики Северного Кипра сели за стол переговоров в Женеве. Впереди — неделя интенсивных обсуждений, цель которых – разработать основные положения мирного соглашения. Оно должно положить конец десятилетиям противостояния.

Делегации возглавляют лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи с одной стороны и глава греков-киприотов Никос Анастасиадис – с другой.

В четверг переговоры расширятся и включат представителей других стран. Также, как ожидается, к обсуждениям присоединится Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он назвал переговоры «исторической возможностью» для прорыва.

Специальный советник Генерального секретаря ООН по Кипру говорит: процесс будет непростым.

[Эспен Барт Эйде, спецсоветник Генерального секретаря ООН по Кипру]:

«Будет сложно, поскольку, хотя большинство вопросов уже решено, на конец мы оставили не самые лёгкие вопросы. Обычно в конце мы обсуждаем самые непростые моменты. Это обычная практика в подобных переговорах».

Среди ключевых вопросов, которые предстоит решить в ходе обсуждений, — передел границ земельного владения, разделение полномочий во власти и проблемы безопасности. В прошлом невозможность найти компромисс именно по этим пунктам становилась причиной провала переговоров.

Впрочем, аналитики говорят, что сейчас как нельзя лучший момент для восстановления отношений между двумя соседями, поскольку во главе стоят государственные деятели умеренного толка.

Греческие и турецкие киприоты живут порознь с 1974 года. Тогда турецкие войска заняли север острова после госпереворота, который осуществила греческая военнизированная организация.

Сегодня на острове проживает чуть более миллиона человек. Их разделяют миротворческие силы ООН.