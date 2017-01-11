Барак Обама попрощался с нацией

Барак Обама попрощался с американцами в качестве президента США. С речью он выступил на мероприятии в Чикаго.

Обама призвал сторонников, расстроенных победой кандидата от республиканцев, с оптимизмом смотреть на будущее Америки. Не обошлось и без ностальгии, ведь он провёл в кресле президента целых восемь лет.

[Барак Обама, президент США]:

«Дорогие американцы, Мишель и я были очень тронуты всеми добрыми пожеланиями, которые мы получили за последние несколько недель. Но сегодня моя очередь благодарить».

Обама также вспомнил те годы, когда жил в Чикаго.

[Барак Обама, президент США]:

«Я впервые приехал в Чикаго, когда мне было чуть больше 20-ти. Я по-прежнему пытался понять, кто я, по-прежнему искал цели в жизни. В одном квартале, недалеко отсюда, я начал работать с церковными организациями в тени закрытых сталепрокатных предприятий. И на тех улицах я впервые прочувствовал силу веры и молчаливое достоинство людей, вынужденных тяжело работать».

Срок полномочий Барака Обамы истекает 20 января. В этот день состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа. Трамп уже пообещал отменить многие решения своего предшественника. Например, отказаться от реформы здравоохранения и разорвать договоры о сокращении вредных выбросов в рамках борьбы с глобальным потеплением.

Между тем, Обама призвал сторонников верить в возможность положительных изменений в стране.

[Барак Обама, президент США]:

«Я прошу вас держаться за эту веру, прописанную в наших основополагающих документах».

На выступлении президента присутствовали его жена Мишель, вице-президент Джо Байден и многие бывшие и нынешние работники Белого дома.