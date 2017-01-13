США отменили политику «сухих и мокрых ног» для кубинцев

Кубинские мигранты, устремляющиеся в США, — в замешательстве. Администрация Барака Обамы отменила политику «сухих и мокрых ног». Согласно ней, любой кубинец, прибывший в США без визы, мог получить вид на жительство в этой стране.

Однако такая политика провоцировала многочисленные преступления, в том числе – торговлю людьми. Власти Кубы приветствуют решение Обамы.

[Хосефина Видаль, директор отдела МИД Кубы по связям с США]:

«Принятие совместной декларации устраняет этот взрывоопасный миграционный кризис. США добивается безопасной, упорядоченной и легальной миграции с Кубы. Это предотвратит торговлю людьми и другие преступления, связанные с нелегальной миграцией. Дискриминирующая политика по отношению к мигрантам из других стран закончилась».

Между тем, многие полагают, что администрация Дональда Трампа может отменить решение Обамы.

[Эдуардо Матиас, президент Кубинско-мексиканской ассоциации]:

«Трамп публично заявил, что Куба ничего не сделала для благополучия своих граждан, не соблюдала права человека. Поэтому, весьма вероятно, что новый президент США изменит то, что намеревается сделать Обама».

Теперь кубинские мигранты, уже добравшиеся до Мексики на пути в США, не знают, что им делать дальше.

[кубинский мигрант]:

«Самое худшее, если придётся вернуться. Ситуация такая, что не знаешь, куда везти семью, где лучше всего сможешь устроиться».

Переговоры по отмене политики «сухих и мокрых ног» длились между США и Кубой несколько месяцев. Однако общественность узнала об этом только теперь, когда объявили новое правило. По мнению политиков, предварительная огласка побудила бы ещё большее число кубинцев успеть перебраться в США.

Политика «сухая нога – мокрая нога» вступила в силу в 1995 году. Власти США давали вид на жительство кубинцам, достигшим побережья. Тех, кого обнаруживали в море, возвращали на Кубу.