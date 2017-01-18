Немецкие мастера создают музыкальные инструменты вручную

Любовь к музыке и стремление продолжать вековые традиции предков движут мастерами на саксонской земле в Фогтланде. В настоящее время здесь в ста мастерских трудятся более 1300 умельцев. Они создают струнные и духовые инструменты.

Главные клиенты – опытные музыканты.

[Керстин Фойгт, сотрудница музыкальной мастерской]:

«Дешёвая продукция из Азии закрыла для нас спрос среди начинающих музыкантов. Они покупают китайские инструменты. Но профессионалы, студенты университетов, преданные своему делу любители всё больше предпочитают инструменты, сделанные на заказ».

Во многих семьях мастерство передавалось из поколения в поколение. О качестве музыкальных инструментов из Фогтланда известно давно. В позапрошлом веке здесь создавали более половины всех струнных инструментов мира.

[Бьорн Штолль, владелец музыкальной мастерской]:

«Мы поставляем по всему миру. От США до Японии, Индонезии, Австралии, Испании и Китая. Особенно в Китай. Китайцы делают много дешёвых инструментов, но там также много хороших музыкантов, которые ищут высококачественные инструменты. Такие обращаются к нам».

При этом многие клиенты хотят, чтобы инструменты выглядели подержанными.

[Бьорн Штолль, владелец музыкальной мастерской]:

«Это потому, что старые инструменты считаются лучшими. Например, итальянские. Вот поэтому мы делаем их состаренными на вид. На новом лаке имитируем царапины и потёртости, как будто им несколько сотен лет. Вот такой винтажный вид».

Некоторые зарубежные музыканты приезжают в Фогтланд лично, чтобы сначала опробовать нужный им инструмент.

[музыкант из Словении]:

«Мой коллега из филармонии уже приобрёл такой инструмент. Я попробовал. У него очень хорошее, тёплое звучание, хороший тембр, гибкие тона…»

Искусство пробудило интерес и у туристов. В мастерские водят экскурсии.

[Франк Бильц, глава ассоциации Musicon Valley]:

«Туризм даёт нам доход, но ещё несколько лет назад мы даже не задумывались, что такое возможно». [туристка]:

«Хотелось посмотреть, потому что я ничего об этом не знаю. Мне 55, но я была потрясена тем, что они всё это делают вручную».

В 2014 году организация ЮНЕСКО признала мастерство создания музыкальных инструментов в Фогтланде нематериальным культурным наследием человечества.