Австралийский министр: поиски MH370 могут возобновиться в будущем

Правительство Австралии заявило, что не исключает возможности возобновления поисковых работ пропавшего малазийского лайнера MH370 в будущем. Однако, по словам министра, на сегодня для этого нет новых достоверных доказательства.

[Даррен Честер, министр транспорта Австралии]:

«Мы не исключаем вероятности осуществления глубоководных поисков в будущем. На сегодня поисковые работы на площади 120 тыс. квадратных километров были завершены».

Ранее министры транспорта Австралии, Китая и Малайзии официально объявили о том, что поиск лайнера в южной части индийского океана приостанавливается до появления новой информации.

Семьи пассажиров, находившихся на борту исчезнувшего Boeing 777, подвергли это решение критике.

В то же время, глава Управления транспортной безопасности Австралии, который возглавлял операцию, заявил: власти уверены, самолет находится не в том месте, где осуществлялись поисковые работы. Ожидается, что остаточная деятельность по поиску лайнера завершится к концу февраля этого года.

[Грег Гуд, Глава Управления транспортной безопасности Австралии]:

«Хотя подводные поиски приостанавливаются, некоторая остаточная деятельность, связанная с поисками продолжается. В том числе, анализ дрейфующего мусора и дальнейший детальный анализ спутниковых снимков».

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines исчез в ночь на 8 марта 2014 года. Он совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Предполагается, что самолет мог потерпеть крушение в южной части Индийского океана. Однако место катастрофы так и не было установлено.

По словам австралийского министра транспорта, стоимость поисковой операции составила около $189 млн.