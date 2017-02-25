Роботы рисуют портреты людей на выставке в Берлине

Это уникальный урок по художественному творчеству. Натурщик заходит, и работа начинается.

Вместо студентов за партами — пять роботизированных рук и пять камер, которые внимательно изучают лицо этого мужчины.

Эта инсталляция называется «Пять роботов по имени Пол». Её создал французский художник Патрик Трессе.

В настоящее время она выставлена в одной из галерей в немецкой столице.

Каждый из пяти роботов изображает человека с разного угла. В итоге получаются пять разных портретов.

При этом, у каждого робота свой «характер». Один рисует быстро: на одну работу тратит не более 20 минут. Другой более основательный. Портрет завершит только минут через 40.

[Петер Браун-Химмерих, владелец галереи]:

«Когда вы сидите здесь, то замечаете, что у всех студентов разный характер, даже несмотря на то, что всех их зовут Пол. И у каждого свой способ: один более любопытный, другой – более неспокойный».

Эту инсталляцию показывали в разных галереях по всему миру.

[Энди Гомес, посетитель из Новой Зеландии]:

«Удивительно, у каждого из них своё уникальное восприятие. Они технически тоже очень интересны. Такого я ещё не видел».

Роботы и компьютеры в большинстве случаев выходят победителями, когда играют с людьми в шахматы или покер. Но сравняться с человеком в чувстве прекрасного они вряд ли смогут.